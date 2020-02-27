Довибори у Раду: ЦВК скасувала реєстрацію одного з кандидатів

Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидата в народні депутати по виборчому округу №179 (Харківська область) Михайла Соколова.

Про це Укрінформу повідомили у четвер у пресслужбі ЦВК.

"27 лютого відбулося чергове засідання Центральної виборчої комісії, під час якого Комісія зареєструвала довірену особу кандидата у народні депутати України Пташник В.Ю., зареєстрованої в ОВО № 179 на проміжних виборах народного депутата України. Окрім того, ЦВК скасувала реєстрацію кандидата в народні депутати України Соколова М.Ю., який балотується в ОВО № 179 у порядку самовисування на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, рішення ухвалене у зв’язку з відповідною заявою вказаного кандидата в народні депутати України про відмову його від балотування, яка надійшла до Комісії.

Водночас повідомляється, що ЦВК внесла відповідні зміни до своєї постанови від 19 лютого 2020 року № 43 "Про форму, колір і текст виборчого бюлетеня з проміжних виборів народного депутата України 15 березня 2020 року для голосування в одномандатному виборчому окрузі №179", виключивши з додатка до неї відомості про зазначеного кандидата в народні депутати України.

Як повідомляв Укрінформ, ЦВК завершила реєстрацію кандидатів у народні депутати на проміжних виборах народних депутатів в ОВО №179, загалом на мандат претендують 40 кандидатів.

16 січня ЦВК оголосила про початок виборчого процесу в 179-му окрузі. Вибори призначено на неділю, 15 березня.

19 лютого ЦВК затвердила форму, колір і текст виборчого бюлетеня на проміжних виборах народного депутата в окрузі №179 розміром 20х80 см пісочного кольору.

На окрузі №179 на позачергових виборах 21 липня 2019 року переміг кандидат від "Слуги народу" Олексій Кучер. У листопаді 2019 року Президент призначив Кучера головою Харківської ОДА.