Довибори у Раду: бюлетень у 179-му окрузі буде завдовжки 80 сантиметрів

Центральна виборча комісія затвердила форму, колір і текст виборчого бюлетеня на проміжних виборах народного депутата в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область) розміром 20х80 см пісочного кольору.

Про це повідомляється на сторінці ЦВК у Facebook.

"Комісія затвердила форму і текст виборчого бюлетеня з проміжних виборів народного депутата України 15 березня 2020 року для голосування в ОВО № 179. Встановлено, що текст виборчого бюлетеня друкується лише з одного боку державною мовою на одному аркуші розміром 200х800 мм пісочного кольору з двотоновим водяним знаком та захисними волокнами з використанням захисних графічних антисканерних елементів, виконаних із застосуванням захисних фарб, що мають флуоресценцію під дією ультрафіолетового опромінювання, та елемента, який втрачає забарвлення внаслідок термовпливу", - йдеться у повідомленні.

Також на звороті бюлетеня буде проявлятися номер виборчої дільниці, надрукований високим друком із застосуванням захисної фарби.

Виборчі бюлетені виготовлятимуться для кожної звичайної виборчої дільниці у кількості, що на 0,5% перевищує кількість виборців, які за своєю виборчою адресою належать до відповідної виборчої дільниці за даними Державного реєстру виборців станом на день формування замовлення на виготовлення виборчих бюлетенів, з можливим відхиленням зазначеної кількості з урахуванням кратності розміщення виборчих бюлетенів у межах поліграфічного листа під час їх виготовлення.

Крім того, для кожної спеціальної виборчої дільниці виготовлять бюлетенів у кількості, що на 0,5% перевищує орієнтовну кількість виборців, які будуть включені до списку виборців на виборчій дільниці, визначену з урахуванням кількості ліжко-місць, спальних місць, а також максимально можливої кількості членів дільничних виборчих комісій відповідно великих, середніх, малих виборчих дільниць, які включатимуться до списків виборців на таких дільницях, з можливим відхиленням зазначеної кількості з урахуванням кратності розміщення виборчих бюлетенів у межах поліграфічного листа під час їх виготовлення.

Також ЦВК утворила контрольну комісію за виготовленням виборчих бюлетенів на підприємстві-виготовлювачі. До її складу увійшли представники партій, які представлені фракціями у ВР, а саме "Слуга народу", "Європейської солідарності" та "Голосу".

Як повідомляв Укрінформ, ЦВК завершила реєстрацію кандидатів у народні депутати на проміжних виборах народних депутатів в ОВО № 179, загалом на мандат претендують 40 кандидатів.

16 січня ЦВК оголосила про початок виборчого процесу в 179-му окрузі. Вибори призначено на неділю, 15 березня.

На окрузі №179 на позачергових виборах 21 липня 2019 року переміг кандидат від "Слуги народу" Олексій Кучер. У листопаді 2019 року Президент призначив Кучера головою Харківської ОДА.