Волкер: Росії комфортно продовжувати конфлікт на Донбасі

Колишній спеціальний представник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер вважає, що попри останні домовленості в Нормандському форматі Кремль не зацікавлений у мирному врегулюванні конфлікту на Донбасі.

Про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу.

"Я не вірю, що Росія має намір завершити війну. Я думаю, що для них цілком комфортна нинішня ситуація", - підкреслив дипломат.

Для України, за його словами, це не є новиною, тому вона повинна продовжувати зміцнювати власні позиції.

"Усі інші кроки щодо зміцнення України - у демократичній, політичній, економічній сферах, щодо побудови міцного, життєздатного й безпечного суспільства – це те, що зараз має найважливіше значення", - зауважив Волкер.

Він наголосив, що потрібно, аби Росія й президент Володимир Путін відчули, "що продовжувати окупацію частини України не варте того".

Волкер також оцінив внесок попередньої й нинішньої влади в Україні у процесі протистояння російській агресії.

"Різні уряди мають різні стилі. На мою думку, надзвичайно важливим є те, що зробив президент Порошенко – він відновив українське військо й зупинив пряму агресію Путіна", - зазначив колишній високопоставлений дипломат США.

Водночас, за його словами, і Президент Володимир Зеленський зробив "розумні речі".

"Він зайняв чітку позицію, заявивши про готовність іти на мирні ініціативи, робити кроки вперед. Таким чином він не дав росіянам вийти з-під міжнародного тиску й повернув його назад, на Росію, заявивши, що Україна готова спробувати просуватися далі", - підкреслив колишній спецпредставник США.