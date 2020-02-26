США продовжили на рік антиросійські санкції через агресію проти України
Про це йдеться в офіційному повідомленні, оприлюдненому на сайті Білого дому.
"Дії, що спричинили (попередні – ред.) укази президента США, продовжують становити надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів", - зазначається в документі.
З цієї причини надзвичайна ситуація, оголошена 6 березня 2014 року, а також пов'язані з нею дії від 16 і 20 березня, 19 грудня 2014 року та 20 вересня 2018-го, "мають зберігати чинність після 6 березня 2020 року", - наголошують у Білому домі.
Як уточнюється, санкцій продовжуються на один рік.
Нагадаємо, згідно з чинною у США процедурою, запроваджені президентом санкції проти інших держав, іноземних фізичних та юридичних осіб, продовжуються щороку новим розпорядженням глави держави.
Фото: The White House