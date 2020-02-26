США продовжили на рік антиросійські санкції через агресію проти України

Президент США продовжив своїм указом санкції, запроваджені стосовно Росії у звязку з її агресією проти України.

Про це йдеться в офіційному повідомленні, оприлюдненому на сайті Білого дому.

"Дії, що спричинили (попередні – ред.) укази президента США, продовжують становити надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів", - зазначається в документі.

З цієї причини надзвичайна ситуація, оголошена 6 березня 2014 року, а також пов'язані з нею дії від 16 і 20 березня, 19 грудня 2014 року та 20 вересня 2018-го, "мають зберігати чинність після 6 березня 2020 року", - наголошують у Білому домі.

Як уточнюється, санкцій продовжуються на один рік.

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Нагадаємо, згідно з чинною у США процедурою, запроваджені президентом санкції проти інших держав, іноземних фізичних та юридичних осіб, продовжуються щороку новим розпорядженням глави держави.

Фото: The White House