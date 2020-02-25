Раді пропонують дозволити виступати депутатам російською

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №3084, у якому пропонується дозволити виступи у парламенті мовами нацменшин із забезпеченням перекладу на українську.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради, де опублікована пояснювальна записка та текст законопроєкту.

Авторами проєкту закону є народний депутат фракції "Опозиційна платформа – За життя" Олег Волошин і депутат фракції "Слуга народу" Максим Бужанський.

"У законопроєкті пропонується закріпити такі норми: мовою роботи посадових осіб Верховної Ради, на яких поширюється дія Закону України "Про державу службу", є державна мова; відповідно до статті 10 Конституції Україні в роботі Верховної Ради може використовуватися російська та інші мови національних меншин України", - йдеться у пояснювальній записці.

Також у документі пропонується встановити, що народні депутати України та інші особи, на яких не поширюється дія Закону України "Про державу службу", на пленарних засіданнях Верховної Ради, парламентських слуханнях, в роботі органів Верховної Ради можуть використовувати для всіх видів виступів, передбачених у статті 32 цього Регламенту, мови національних меншин України.

"У такому разі за потреби Апарат Верховної Ради України забезпечує переклад з мов національних меншин України на державну мову і навпаки", - пропонують автори законопроєкту у пояснювальній записці.

Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, цей законопроєкт було зареєстровано 18 лютого, а 21-24 лютого направлено на розгляд різним комітетам. Профільним комітетом визначено комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України. Наразі на сайті парламенту немає жодного висновку комітетів щодо законопроєкту №3084.