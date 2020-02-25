Зеленський призначив заступника секретаря РНБО

Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Соловйова заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Відповідний указ №57/2020 оприлюднено на сайті Президента.

“Призначити Соловйова Олексія Станіславовича заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України”, - йдеться в документі.

Як випливає з е-декларації Соловйова, поданої ним як кандидатом на посаду секретаря РНБО, до призначення він працював у ПАТ "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна академія управління персоналом", і у 2018 році отримав заробітну плату 44 721 грн. На сайті МАУП повідомляється, що Соловйов Олексій Станіславович – доктор медичних наук, доктор фармацевтичних наук, завідує кафедрою загальної та клінічної фармації.

За сумісництвом Соловйов працював у Національній медичній академії післядипломної освіти П.Л. Шупика, був головою правління громадської спілки "Українська медико-фармацевтична асоціація", а також займався приватним бізнесом, і в якості приватного підприємця у 2018 році отримав дохід 4 825 235 грн.