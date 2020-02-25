Україна приєдналася до санкцій ЄС проти причетних до тероризму

Україна приєдналася до санкцій ЄС проти причетних до тероризму

Укрінформ
Україна приєдналася до позиції ЄС стосовно визначення переліку осіб, груп або установ, до яких застосовуються спеціальні заходи з боротьби проти тероризму.

Про це свідчить заява високого представника ЄС Жозепа Борреля, який привітав позицію третіх країн, що зобов’язалися інтегрувати таке рішення ЄС у власну політику, повідомляється на сайті Європейської ради.

«13 січня Рада ЄС ухвалила рішення в рамках спільної зовнішньої політики та політики безпеки (CFSP) 2020/20[1]. Це рішення оновлює перелік персон та установ, причетних до терористичних актів, як це було викладено у спільній позиції ЄС 2001/931 від 27 грудня 2001 року. Країни-кандидати Республіка Північна Македонія, Чорногорія, Сербія і Албанія, країна-учасниця процесу стабілізації і асоціації та потенційний кандидат Боснія і Герцеговина, член Європейської зони вільної торгівлі Ісландія, член Європейської економічної зони, а також Україна і Республіка Молдова приєдналися до цього рішення», - йдеться у документі.

Такий крок означає, що згадані треті країни забезпечать відповідність національної політики з таким рішенням Ради ЄС.

«Європейський Союз враховує таке зобов’язання та вітає його», - йдеться у заяві високого представника ЄС.

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Як повідомлялося, Рада ЄС вперше сформувала такий перелік причетних до тероризму на виконання резолюції РБ ООН 1373/2001 після терористичної атаки 11 вересня 2001 року. Вона переглядає цей список регулярно, щонайменше раз на шість місяців, на основі регулярного обміну інформацією між країнами-членами щодо будь-яких нових фактів або подій, які мають відношення до цього переліку.

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