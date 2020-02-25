Україна приєдналася до санкцій ЄС проти причетних до тероризму

Україна приєдналася до позиції ЄС стосовно визначення переліку осіб, груп або установ, до яких застосовуються спеціальні заходи з боротьби проти тероризму.

Про це свідчить заява високого представника ЄС Жозепа Борреля, який привітав позицію третіх країн, що зобов’язалися інтегрувати таке рішення ЄС у власну політику, повідомляється на сайті Європейської ради.

«13 січня Рада ЄС ухвалила рішення в рамках спільної зовнішньої політики та політики безпеки (CFSP) 2020/20[1]. Це рішення оновлює перелік персон та установ, причетних до терористичних актів, як це було викладено у спільній позиції ЄС 2001/931 від 27 грудня 2001 року. Країни-кандидати Республіка Північна Македонія, Чорногорія, Сербія і Албанія, країна-учасниця процесу стабілізації і асоціації та потенційний кандидат Боснія і Герцеговина, член Європейської зони вільної торгівлі Ісландія, член Європейської економічної зони, а також Україна і Республіка Молдова приєдналися до цього рішення», - йдеться у документі.

Такий крок означає, що згадані треті країни забезпечать відповідність національної політики з таким рішенням Ради ЄС.

«Європейський Союз враховує таке зобов’язання та вітає його», - йдеться у заяві високого представника ЄС.

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Як повідомлялося, Рада ЄС вперше сформувала такий перелік причетних до тероризму на виконання резолюції РБ ООН 1373/2001 після терористичної атаки 11 вересня 2001 року. Вона переглядає цей список регулярно, щонайменше раз на шість місяців, на основі регулярного обміну інформацією між країнами-членами щодо будь-яких нових фактів або подій, які мають відношення до цього переліку.