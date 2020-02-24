Росія є агресором в Україні, вірити їй не можна — Дуда

Росія здійснює агресію в Україні, і такій державі не можна довіряти.

Про це в інтерв’ю польському тижневику Sieci заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє Wpolityce.pl.

“Росія є агресором в Україні. Вона не припинила цю агресію, продовжує окуповувати Крим і територію навколо Донецька і Луганська. Росія підтримує сепаратистів і поводиться агресивно й щодо інших країн, зокрема демонструє силу через порушення повітряного простору. Тому це не та країна, про яку можна було б сказати, що вона заслуговує на довіру і що вона мирним шляхом реалізує свої інтереси”, - заявив Дуда.

Як відомо, з кінця грудня минулого року польсько-російські відносини значно погіршилися після висловлювань президента РФ Володимира Путіна на історичну тематику. Зокрема, Путін звинуватив керівництво Польщі у довоєнний час в антисемітизмі, тісних контактах з гітлерівською Німеччиною й агресії проти Чехословаччини після Мюнхенської конференції 1938 року. Він також наголосив, що СРСР не окуповував Польщу в 1939 році.

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Натомість у Польщі наголошують, що радянська Росія разом з гітлерівською Німеччиною були агресорами проти Польщі в 1939 році, а після визволення Польщі з-під німецької окупації в 1945 році країна, фактично, потрапила під окупацію радянську.

Посол РФ у Польщі Сергій Андрєєв нещодавно в інтерв’ю російським ЗМІ заявив, що нинішні відносини між РФ і Польщею є найгіршими з часу завершення Другої світової війни.

фото: PAP/Rafał Guz