Антикорупційний суд почав вивчати докази у справі ексміністра Насалика

Вищий антикорупційний суд почав дослідження доказів у справі стосовно ексміністра енергетики та вугільної промисловості.

Про це інформує пресслужба САП у Facebook.

"На засіданні судом безпосередньо досліджено частину матеріалів досудового розслідування, наданих прокурором САП. Після чого, у зв’язку із зайнятістю суддів у інших процесах, оголошено перерву в засіданні до 25 березня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 7 листопада САП направила до суду обвинувальний акт щодо недостовірного декларування доходів колишнім міністром енергетики та вугільної промисловості Ігорем Насаликом.

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За даними слідства, у 2014 році посадовець отримав у позику 1,249 млн доларів від фізичної особи, проте в порушення вимог закону "Про запобігання корупції" не відобразив вказану інформацію у щорічних деклараціях.