САП направила до суду справу Насалика

Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо недостовірного декларування доходів колишнім міністром енергетики та вугільної промисловості Ігорем Насаликом.

Про це інформує пресслужба САП.

“Закінчено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього очільника Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, підозрюваного у внесенні недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015-2018 роки”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що у 2014 році посадовець отримав у позику 1,249 млн доларів від фізичної особи. Проте в порушення вимог закону «Про запобігання корупції», не відобразив вказану інформацію у щорічних деклараціях.