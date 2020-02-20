ЄС в ООН підтвердив непорушну підтримку України

Європейський Союз незмінно підтримує суверенітет й територіальну цілісність України.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, про це заявив заступник Постійного представника ЄС у ООН Сільвіо Гонзато на засіданні Генеральної асамблеї ООН під час розгляду питання "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України".

“Європейський Союз повторює свою непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності, єдності та незалежності України у межах її міжнародно визнаних кордонів, у тому числі територіальних вод”, - сказав Гонзато.

Він зауважив, що незаконна анексія Росією Криму є “не лише серйозним двостороннім та європейським занепокоєнням, але й глобальним”.

“ЄС підтверджує своє засудження цього порушення міжнародного права та продовжує реалізовувати послідовну політику невизнання незаконної анексії, у тому числі шляхом обмежувальних заходів разом із трансатлантичними партнерами”, - зазначив дипломат.

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Гонзато наголосив, що “ЄС й надалі підтримуватиме стійкість України, зокрема її змогу протистояти гібридним загрозам”.

“ЄС підтверджує рішучу підтримку українських реформ, особливо, коли йдеться про зобов’язання, пов’язані із Угодою про асоціацію”, - підсумував він.