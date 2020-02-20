Генасамблея ООН є вирішальним елементом міжнародного тиску на РФ - Пристайко

Сильний голос Генасамблеї ООН – вирішальний елемент міжнародного тиску на Росію, аби вона припинила агресію проти України.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на засіданні Генеральної Асамблеї ООН під час розгляду питання "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України".

«Сильний голос Генеральної Асамблеї ООН залишається вирішальним елементом міжнародного тиску на Росію, аби змусити її дотримуватися міжнародного права та припинити її агресію проти України», - сказав міністр.

За його словами, сьогодні, коли ми збираємося відзначити 75-ту річницю Організації Об'єднаних Націй, ми спостерігаємо, як «один із постійних членів Радбезу ООН намагається анексувати та окупував частину території моєї країни та продовжує вбивати наших громадян».

18 лютого, нагадав Пристайко, Рада Безпеки ООН розглянула ситуацію на сході України - за кілька годин після жорстокого нападу російських окупаційних військ на українські позиції, внаслідок чого один військовий загинув та шестеро було поранено.

З 2014 року Генасамблея ухвалила сім резолюцій, у яких засуджується російська агресія та тимчасова окупація частини української території, зазначив міністр. За його словами, ГА підтвердила свою прихильність до територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів та відсутність будь-яких правових підстав для зміни статусу Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, а також однозначно визначила Росію як окупаційну державу й закликала її негайно припинити тимчасову окупацію території України.

20 лютого 2014 року, наголосив Пристайко, залишиться в підручниках з історії як день, коли постійний член Радбезу ООН приніс війну, смерть та руйнування в Україні.

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За його словами, ці події стали «очікуваним результатом того, як міжнародна спільнота, включаючи ООН, дозволила одному зі своїх членів захопити території інших членів та повністю ігнорувати основи міжнародного права та безпеки, системи, розробленої 75 років тому».

Брак адекватної реакції та безкарність цих порушень «спричинили прецедент глобального масштабу - сьогодні ніхто з нас не може відчувати себе захищеним», додав міністр.

Фото: Oleg Nikolenko, Facebook