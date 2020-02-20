МЗС Естонії закликало Росію припинити агресію проти України

Міністерство закордонних справ Естонії в день початку російської агресії проти України закликало Росію підтримати зусилля України щодо зупинки війни, припинивши вогонь на лінії зіткнення, припинити окупацію і втручання в справи України.

Про це заявлено в Twitter МЗС Естонії.

«6 років тому в цей день почалася російська агресія в Україні, і війна все ще триває. Ми закликаємо Росію підтримати зусилля України і здійснити повне, необмежене і всеосяжне припинення вогню; виконувати свої зобов'язання за Мінськими угодами; припинити окупацію і втручання », - йдеться в заяві.

6 years ago today, the Russian aggression in #Ukraine began and the war still continues. We urge to reciprocate 's efforts and



⚪️implement a full, unlimited & comprehensive ceasefire;

⚪️fulfil its commitments under the Minsk agreements;

⚪️end the occupation & interference. pic.twitter.com/SZaPjRrrNn — Estonian MFA (@MFAestonia) February 20, 2020

Як повідомляв Укрінформ, раніше міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив про те, що «разом з українськими братами і сестрами» вшановує пам'ять Героїв Небесної Сотні, яка пожертвувала життям заради «прав людини і людської гідності, за європейські цінності і європейське майбутнє України».