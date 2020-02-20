МЗС Естонії закликало Росію припинити агресію проти України
Про це заявлено в Twitter МЗС Естонії.
«6 років тому в цей день почалася російська агресія в Україні, і війна все ще триває. Ми закликаємо Росію підтримати зусилля України і здійснити повне, необмежене і всеосяжне припинення вогню; виконувати свої зобов'язання за Мінськими угодами; припинити окупацію і втручання », - йдеться в заяві.
6 years ago today, the Russian aggression in #Ukraine began and the war still continues. We urge to reciprocate 's efforts and— Estonian MFA (@MFAestonia) February 20, 2020
⚪️implement a full, unlimited & comprehensive ceasefire;
⚪️fulfil its commitments under the Minsk agreements;
⚪️end the occupation & interference. pic.twitter.com/SZaPjRrrNn
Як повідомляв Укрінформ, раніше міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив про те, що «разом з українськими братами і сестрами» вшановує пам'ять Героїв Небесної Сотні, яка пожертвувала життям заради «прав людини і людської гідності, за європейські цінності і європейське майбутнє України».