МЗС Естонії закликало Росію припинити агресію проти України

МЗС Естонії закликало Росію припинити агресію проти України

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Укрінформ
Міністерство закордонних справ Естонії в день початку російської агресії проти України закликало Росію підтримати зусилля України щодо зупинки війни, припинивши вогонь на лінії зіткнення, припинити окупацію і втручання в справи України.

Про це заявлено в Twitter МЗС Естонії.

«6 років тому в цей день почалася російська агресія в Україні, і війна все ще триває. Ми закликаємо Росію підтримати зусилля України і здійснити повне, необмежене і всеосяжне припинення вогню; виконувати свої зобов'язання за Мінськими угодами; припинити окупацію і втручання », - йдеться в заяві.

Як повідомляв Укрінформ, раніше міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив про те, що «разом з українськими братами і сестрами» вшановує пам'ять Героїв Небесної Сотні, яка пожертвувала життям заради «прав людини і людської гідності, за європейські цінності і європейське майбутнє України».

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