Комітет ВР незадоволений доповіддю Генштабу - збереться знову

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвитку планує 21 лютого провести додаткове засідання, під час якого заслуховуватиме представників Генерального штабу стосовно ескалації конфлікту на Донбасі.

Про це журналістам після засідання комітету сказав його голова Олександр Завітневич.

«У нас був закритий комітет. Ми заслуховували інформацію, але в п’ятницю буде ще один комітет, на який запрошуватимемо представників Генерального штабу. Представники Генштабу були сьогодні на засіданні, але члени комітету не задоволені тією формою і тим змістом, які ми чекали почути», - сказав Завітневич.

На запитання кореспондента Укрінформу, чи буде в п’ятницю засідання в закритому режимі, він відповів: «Якщо будуть військовослужбовці, які скажуть, що володіють повною інформацією, то комітет знову буде закритим для преси».

Зранку 18 лютого збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, хутір Вільний.

Окупанти обстрілювали українських військових із забороненого Мінськими угодами озброєння: мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій та здійснили спробу просування через лінію розмежування.