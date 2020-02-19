У кожному міністерстві створять підрозділи з питань реформ - Дубілет

В уряді змінюють концепцію підходу до формування та реалізації реформ і створюють для цього окремі підрозділи.

Про це міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив на засіданні Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування у середу, 19 лютого, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми виходимо на те, що нарешті повністю відокремлюємо формування та реалізацію політики на рівні міністерств. Люди, які формують політику, це будуть фахівці з питань реформ, з дещо більшою, в середньому, зарплатою, але з дуже чіткою зоною відповідальності і вимогами по тому, яким чином вони формують цю політику", - сказав він.

Дубілет пояснив, що структурні підрозділи, в яких працюють фахівці з питань реформ, називаються директоратами. В кожному міністерстві змінюється штатний розклад, і ці директорати створено навколо мети, яка записана у програмі дій уряду.

Як повідомлялося, 30 вересня 2019 року уряд оприлюднив Програму дій, яка визначає цілі та пріоритети його діяльності протягом наступних п’яти років.