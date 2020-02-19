Документи Кабміну за два місяці планують перевести в "цифру"

За два місяці в уряді планують повністю перевести в електронний формат ведення актів, законопроєктів, постанов та розпоряджень.

Про це міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет заявив на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 19 лютого у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Один з найважливіших аспектів діджиталізації - це перевести в електронну форму все, що стосується норм проєктувальних актів Кабінету Міністрів. Ми вже це на сьогодні запровадили це в експериментальному режимі на рівні секретаріату і протягом місяця-двох хочемо перевести в електронну форму усі інші міністерства", - сказав він.

Читайте також: В Україні запрацював сервіс електронних квитанцій

Дубілет додав, що діджиталізація цих актів дозволить відстежувати шлях та стадії цих документів.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України скасував дублювання е-декларацій у папері.