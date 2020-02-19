Кабмін призначив голів Держкіно, Держспорту та ще двох відомств

Кабінет міністрів призначив президента Української федерації карате Сергія Левчука головою Державного агентства спорту.

Про це повідомив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський у Telegram за результатами засідання уряду в середу, 19 лютого.

"Уряд сьогодні призначив очільників чотирьох профільних інституцій, які знаходяться в підпорядкуванні МКМС: Левчук Сергій призначений головою Державного агентства спорту; Марина Кудерчук - головою Державного агентства з питань кіно; Григоренко Галина - головою Державного агентства з питань мистецтв, а Россошанська Ольга - головою Державного агентства з питань мистецької освіти", - написав Бородянський.

Як повідомлялося, Кудерчук раніше була заступником голови Запорізької ОДА, Григоренко — координатором Офісу з розробки гуманітарної політики, Россошанська — проректором Луганської академії мистецтв.

Левчук, Кудерчук, Григоренко та Россошанська пройшли конкурсний відбір, за результатами якого були визнані переможцями та рекомендовані до призначення очільниками цих держорганів.

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Кабмін 4 грудня 2019 року прийняв постанову про створення 7 нових центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) у сферах культури, молоді та спорту. Так, згідно з постановою створено: Державне агентство України з питань мистецтв, Державне агентство України з питань мистецької освіти, Державне агентство розвитку молоді та громадянського суспільства України, Державне агентство спорту України, Державне агентство розвитку туризму України , Державну інспекцію культурної спадщини України, Державну службу охорони культурної спадщини України.

Всі ЦОВВ створені в межах граничної чисельності та бюджету Міністерства культури, молоді та спорту України.