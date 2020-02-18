На сто посад у Офісі генпрокурора вже надійшло майже 1600 заявок

На 100 вакантних посад в Офісі генпрокурора за 3 тижні надійшло 1597 заявок.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора у Facebook.

"За 3 тижні ми отримали 1597 заявок на участі у конкурсі на 100 вакантних посад в Офісі генерального прокурора. Далі – декілька етапів тестувань, співбесіди, стажування та змагання за 100 вакансій. Їх обіймуть лише найкращі з кандидатів", - йдеться у повідомленні.

Повну інформацію про конкурс та інструкцію, як далі діяти конкурсантам, можна дізнатися за посиланням.