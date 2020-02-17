Пристайко — про перестановки в команді Путіна: Спостерігатимемо, що планує Козак

Офіційний Київ вивчає конституційні зміни, які нещодавно вніс до Держдуми РФ президент Володимир Путін. Разом з тим Україну цікавлять зміни в оточенні Путіна.

Про це міністр закордонних справ України Вадим Пристайко сказав в інтерв'ю чеському виданню Respekt.

"Ми все ще їх (зміни до Конституції РФ — ред.) аналізуємо, як і решта світу. Нас цікавлять трохи інші зміни в оточенні Путіна, обмін його радника Суркова на віце-прем'єр-міністра Козака. Дехто каже, що прихильника війни Суркова замінив прихильник миру Козак. Але з "руським міром" треба бути обережними. Ми спостерігатимемо, що планує Козак", - сказав Пристайко.

На його думку, заміна цих двох може бути "ознакою певної трансформації".

Україна, за словами Пристайка, не може ігнорувати російського сусіда, він завжди буде сусідом. Водночас він зауважив, що РФ уже перестала бути нашим найбільшим бізнес-партнером України, і двосторонні зв’язки дедалі слабшають. Для того, щоб так не було, росіяни повинні змінити своє ставлення, підкреслив Пристайко.

Як повідомлялося, у січні Путін своїм указом призначив колишнього віцепрем'єра Дмитра Козака заступником керівника адміністрації президента РФ.

25 січня з'явилася інформація, що помічник президента Росії Владислав Сурков залишив державну службу. Він, зокрема, відповідав за формування політики РФ щодо України. Чиновника також називали "архітектором" війни на Донбасі і головним ідеологом створення терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" на сході України.

Читайте також: Росія назвала умови проведення Нормандського саміту

За словами директора російського Центру політичної кон'юнктури Олексія Чеснакова, Сурков вирішив піти з держслужби через "зміну курсу на українському напрямку". Формалізованого пояснення цього формулювання відтоді не з'явилося.

11 лютого речник глави Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак куруватиме "українські справи і питання інтеграції".