У Кремлі підтвердили, що заступник глави АП Козак буде куратором "українського напрямку"

Речник глави Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак куруватиме "українські справи і питання інтеграції".

Про це повідомляє Інтерфакс.

"Принаймні, я зараз можу констатувати, що так, Козак курує і надалі куруватиме на своїй новій посаді українські справи і питання інтеграції", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання про те, чи означають нещодавні контакти Козака з тематики обміну полоненими те, що кураторство "українською темою" передали саме йому.

При цьому, за словами Пєскова, точне формулювання буде зафіксоване в розподілі обов'язків, які поки ще "не формалізовані".

Відповідаючи на уточнююче запитання про те, інтеграцією "кого з ким" займатиметься Козак, Пєсков відповів: "Не Росії і України. У Росії багато інтеграційних процесів, в яких вона бере участь вельми успішно".

Крім того, в ході спілкування з журналістами Пєсков сказав, що прохання про відставку помічника президента РФ Владислава Суркова, який курував український напрямок, не підписане.

Як повідомлялося, раніше в січні Путін своїм указом призначив колишнього віцепрем'єра Дмитра Козака заступником керівника адміністрації президента РФ.

25 січня з'явилася інформація, що помічник президента Росії Владислав Сурков залишив державну службу. Він, зокрема, відповідав за формування політики РФ щодо України. Чиновника також називали "архітектором" війни на Донбасі і головним ідеологом створення терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" на сході України.

За словами директора російського Центру політичної кон'юнктури Олексія Чеснакова, Сурков вирішив піти з держслужби через "зміну курсу на українському напрямку". Формалізованого пояснення цього формулювання відтоді не з'явилося.