КВУ оцінив ризики впливу Росії на місцеві вибори в Україні

У Комітеті виборців України прогнозують, що ризики впливу РФ на місцеві вибори в Україні у 2020 році будуть більшими у порівнянні з президентськими та парламентськими виборами минулого року.

Про це сказав голова КВУ Олексій Кошель під час виступу на міжнародному круглому столі “Посилення російського втручання у виборчі процеси: загрози та реагування” в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“За оцінкою Комітету виборців, ризики російського впливу на місцеві вибори 2020 року будуть не меншими, навіть більшими, у порівнянні з минулими загальнонаціональними виборчими кампаніями”, - зазначив Кошель.

Він додав, що розглядаючи приклади парламентських та президентських виборів 2019 року, “маємо підстави говорити про втручання Росії в українські вибори в рази більше і значно масштабніше, ніж у наших західних сусідів”.

Кошель зауважив, що втручання РФ у вибори в Україні відбувається в кількох напрямках. Зокрема, він зупинився на інформаційному втручанні. “Зараз російська медійна машина перетворюється на фабрику зі створення українських політичних зірок. Ми бачимо, що деякі українські політики є надзвичайно популярними в російських медіа, пакет російських телеканалів активно підтримує, скажімо, формування іміджу політика Іллі Киви, ця його переписка з Володимиром Жириновським, політика Шарія, вирощеного російськими телеканалами, політика Віктора Медведчука та багатьох інших”, - розповів Кошель.

Він також нагадав про поїздку до Москви Віктора Медведчука напередодні парламентських виборів в Україні минулого року, де той зустрічався з російськими прем’єр-міністром і президентом. “Ця поїздка дуже широко висвітлювалася російським телебаченням, доступ до якого має значна кількість громадян України, а після кодування телеканалів, цей відсоток надзвичайно стрімко зріс”, - зауважив Кошель.

Також КВУ відзначає загрози фейкового спостереження за ходом виборчої кампанії, роботу в соціальних мережах, роботу ботів, антиукраїнських сторінок.