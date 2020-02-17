Оприлюднили звіт уряду (повний документ)

Звіт про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету міністрів України у 2019 році оприлюднено на сайті Верховної Ради.

Документ опублікований на сайті парламенту.

“Відповідно до статті 228 регламенту Верховної Ради України Кабінет міністрів України подає звіт про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету міністрів України у 2019 році”, - йдеться у поданні.

Зокрема, у звіті йдеться, що Програма діяльності Кабінету міністрів, схвалена Верховною Радою 4 жовтня 2019 року, визначила чіткі цілі, основні орієнтири та напрями роботи урядової команди, спрямовані на вирішення конкретних проблем громадян та створення умов для забезпечення позитивних зрушень у повсякденному житті українців.

“Уряд лише на початку цього шляху, і за багатьма напрямами тільки закладає основу для подальших змін, проте і за цей короткий період роботи вдалося досягнути низки вагомих результатів, які вже зараз здатні суттєво покращити життя наших громадян”, - зазначається у документі.

Як підкреслюють в Кабміні, уряд наполегливо працював у напрямку удосконалення системи надання медичних послуг та забезпечення більшої доступності ліків, підвищення якості освіти, забезпечення захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

“З метою недопущення зниження рівня добробуту українців ми створили умови для зменшення сум в платіжках за теплову енергію, що вже стало реальністю для значної частини домогосподарств. Також уряд значну увагу приділяв питанням забезпечення макроекономічної стабільності, підвищенню інвестиційної привабливості та покращенню умов ведення бізнесу”, - йдеться у вступі до звіту.

Зазначається, що в 2019 році економіка України зростала високими темпами. У ІІ і ІІІ кварталах темпи зростання ВВП перевищили 4% і були одними з найвищих у Європі.

Стаття 228 регламенту Верховної Ради, зокрема, передбачає, що парламент один раз на рік розглядає звіт Кабміну про хід і результати виконання схваленої нею Програми діяльності Кабінету міністрів. Звіт про хід і результати виконання Програми діяльності подається Кабінетом міністрів у 45-денний строк після закінчення календарного року.

Після заслуховування звіту уряду та співдоповідей комітетів проводиться обговорення звіту. За підсумками обговорення звіту Кабміну Верховна Рада приймає відповідну постанову.

У разі, якщо діяльність Кабінету міністрів визнана незадовільною, Верховна Рада за умови додержання вимог статті 87 Конституції України може прийняти резолюцію недовіри Кабінету міністрів без додаткового включення цього питання до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради.

Як повідомляв Укрінформ, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на засіданні Погоджувальної ради в понеділок, 17 лютого, заявив, що звіт Кабінету міністрів про свою роботу надійшов до Верховної Ради. Він попросив парламентські комітети розглянути цей звіт на засіданнях у середу, щоб Рада могла заслухати документ у п'ятницю, 21 лютого.