Міністри оборони України та Японії обговорили подальшу співпрацю

Міністри оборони України та Японії Андрій Загороднюк та Таро Коно домовилися продовжувати співпрацю у сфері безпеки та зосередяться на проблемах кібербезпеки.

Ці питання вони обговорили під час зустрічі в рамках міжнародної конференції з безпеки, що проходить у Мюнхені, повідомив український міністр у Facebook.

"Сьогодні зустрічався із делегацією Японії. Останнім часом ми активно нарощуємо наше співробітництво. Ми вже зустрічали у Києві голову японського Генштабу і сьогодні зі своїм колегою Таро Коно обговорили подальшу співпрацю. Перед нами багато спільних завдань - ми продовжуємо втілювати у життя Меморандум між нашими оборонними відомствами щодо співробітництва та обмінів у сфері безпеки", - повідомив Загороднюк.

Він зазначив, що спершу сторони зосередяться на проблемах кібербезпеки, співробітництві у високотехнологічних проєктах та діджиталізації, а також обмінюватимуться досвідом протистояння гібридним загрозам.

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"Особливо приємно, що цього року ми вперше побачимо дружні нам японські військово-морські сили в нашому Чорному морі на міжнародних навчаннях "Sea Breeze - 2020",- додав міністр.

Він подякував "друзям зі Сходу за принципову підтримку".

Фото: Мыноборони.