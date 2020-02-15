Зеленський про імпічмент Трампа: Колись мріяв про “Оскар”, але такої популярності не бажав

Президент Володимир Зеленський каже, що раніше мріяв про “Оскар”, щоби стати відомим у США. Але після історії з імпічментом Дональда Трампа набув у Сполучених Штатах такої популярності, якої не бажав.

Про це він заявив 15 лютого під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Мене часто запитують про імпічмент... У попередньому житті, у моїй попередній професії, коли був продюсером, сценаристом чи актором, я мріяв отримати “Оскар”. Я хотів бути дуже популярним у США. А тепер я дуже популярний у США. Але я цього не хотів, такої популярності я не бажав”, - підкреслив Зеленський.

Він також пожартував, що якщо це допоможе Україні, то готовий навіть вдруге поговорити з Президентом Трампом.

Водночас глава держави підкреслив, що в України дуже хороші стосунки і США та подякував за допомогу.