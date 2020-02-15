Зеленський про візит до США: М’яч на боці Трампа, але запрошую його до Києва

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі ініціатива щодо дати його візиту до Штатів знаходиться у Президента США Дональда Трампа та запросив його до Києва.

Про це він заявив під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Зараз м’яч на боці Президента США. Але ми завжди раді бачити всіх в Україні, тому я готовий запросити і запрошую Президента Трампа в Київ. Я готовий його прийняти швидше, ніж він мене”, - відповів Зеленський на запитання, чи є вже дата візиту до Вашингтона.

Президент висловив упевненість, що цей візит таки відбудеться. Він переконаний, що у ході такого візиту мають бути досягнуті конкретні домовленості.

“Я би хотів, щоб мій візит в Америку був чимось особистим для двох країн, з якимось дуже важливим результатом для обох країн, чимось вигідним для обох країн після всієї цієї “санта-барбари” про імпічмент. Після всіх цих серій я хочу приїхати і з чистого листа почати наші відносини і щоб ми домовилися, підписали якісь контракти, домовилися про стратегічні речі, про інвестиційні речі”, - підкреслив Зеленський.