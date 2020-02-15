США планують надати $1 мільярд для фінансування “Ініціативи трьох морів” - Помпео

США планують надати до $1 млрд доларів на інвестиції у приватний сектор, зокрема в енергетику, країн Центральної та Східної Європи в рамках “Ініціативи трьох морів” (Тримор’я).

Про це під час Мюнхенської безпекової конференції заявив держсекретар США Майк Помпео, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми (США) маємо намір виділити до 1 млрд доларів для фінансування “Ініціативи трьох морів” країн Центральної та Східної Європи. Наша мета дуже проста – пожвавлення приватних інвестицій в енергетичний сектор для захисту свободи і демократії у світі”,- заявив Помпео.

Він підкреслив, що США також допомагають Україні досягнути енергетичної незалежності.

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Як відомо, “Ініціатива трьох морів”, яку ініціювали Польща та Хорватія, об’єднує 12 країн Центрально-Східної Європи: чотири країни Вишеградської групи, країни Балтії, Австрію, Хорватію, Румунію, Словенію та Болгарію. Усі держави-члени, крім Австрії, мають кілька спільних знаменників, таких як недавнє комуністичне минуле та членство в НАТО, отримане до вступу в ЄС. Австрія, яка перебуває в ЄС довше, залучена внаслідок свого стратегічного розташування та численних важливих регіональних зв’язків. Основна мета створення Тримор’я – спільний розвиток інфраструктурних проєктів. Саміт “Ініціативи трьох морів” в липні 2017 року у Варшаві відвідав президент США Дональд Трамп, який зазначив, що Вашингтон підтримує цю ініціативу.

У листопаді 2019 року перед зустріччю з Президентом Естонії Керсті Кальюлайд, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у приєднанні до "Ініціативи трьох морів" і має намір предметно обговорити це питання, зокрема, з естонськими партнерами.