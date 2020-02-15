У Києві проходить з'їзд партії "Слуга народу"
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Укрінформ
Сьогодні у Києві у КВЦ "Парковий" проходить з'їзд партії "Слуга Народу".
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
О 09:30 стартувала екскурсія для журналістів у Громадському хабі політичної партії "Слуга Народу".
У Києві проходить з'їзд партії "Слуга народу"//Фото: Євген Котенко
З 10:00 до 11:00 пройде тренінг для голів ОТГ та депутатів місцевих рад щодо децентралізації.
О 12:00 відбудеться Третій етап четвертого з’їзду партії. Як зазначили організатори, у програмі з'їзду заплановані обговорення ідеології партії, обговорення нової редакції Статуту партії, переобрання Вищої ради партії та обговорення стратегічних позицій щодо місцевих виборів.
Фото: facebook.com/sluganarodu.official