Сьогодні у Києві у КВЦ "Парковий" проходить з'їзд партії "Слуга Народу".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

О 09:30 стартувала екскурсія для журналістів у Громадському хабі політичної партії "Слуга Народу".

У Києві проходить з'їзд партії "Слуга народу"//Фото: Євген Котенко

З 10:00 до 11:00 пройде тренінг для голів ОТГ та депутатів місцевих рад щодо децентралізації.

О 12:00 відбудеться Третій етап четвертого з’їзду партії. Як зазначили організатори, у програмі з'їзду заплановані обговорення ідеології партії, обговорення нової редакції Статуту партії, переобрання Вищої ради партії та обговорення стратегічних позицій щодо місцевих виборів.

Фото: facebook.com/sluganarodu.official