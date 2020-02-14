Глави МЗС "нормандського формату" зустрінуться в Мюнхені – Маас

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас анонсував зустріч голів закордонних справ Німеччини, Франції, Україна та Росії на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Про це він сказав у своєму виступі, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми будемо говорити тут, у Мюнхені, з колегами з Парижа, Москви та Києва з тим, аби закласти основи для того, аби наступний саміт у «нормандському форматі» відбувся в Берліні», - сказав Маас.

Він зауважив, що Німеччина та Франція багато років працюють над пошуком мирного рішення для України.

Читайте також: Зеленський провів телефонну розмову з Путіним

«Але основним питанням цього конфлікту, як і багатьох інших, залишається питання: чи дійсно всі сторони готові залишити позаду логіку геополітичного впливу. Замість цього ми повинні працювати разом над спільною європейською структурою безпеки, яка функціонує на засадах міжнародного права», - підкреслив Маас.

Раніше про можливість зустрічі у Мюнхені «нормандських міністрів» говорив глава українського МЗС Вадим Пристайко.