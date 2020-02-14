Зеленський провів телефонну розмову з Путіним

Зеленський провів телефонну розмову з Путіним

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Офіс Президента у Facebook.

“Сторони обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час Нормандського саміту 9 грудня 2019 року в Парижі, а також підготовку до наступної зустрічі лідерів "Нормандської четвірки", - йдеться у повідомленні.

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Окремо Зеленський та Путін акцентували увагу на процесі звільнення утримуваних українських громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму, а також у Російській Федерації.

Сторони погодилися з необхідністю активізувати роботу на рівні Тристоронньої контактної групи у Мінську задля реалізації досягнутих домовленостей.

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