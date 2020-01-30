Зустрічі з Путіним в Ізраїлі не було, і Україна про неї не просила – Єрмак

Українська сторона не надсилала жодних запитів Росії про зустріч Президента Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна в Ізраїлі, такої зустрічі там не було.

Про це сказав помічник Президента України Андрій Єрмак на зустрічі з кількома журналістами, повідомляє "Українська правда".

"Ніякої зустрічі із Путіним в Ізраїлі не було. Все, що розповсюджувалося у ЗМІ, якісь заяви Ушакова, не відповідають дійсності. Ніяких запитів про зустріч не було", - зазначив Єрмак.

За його словами, Президент передав місця своєї делегації на Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту не через Путіна, який там виступав. Єрмак додав, що тема Голокосту Президенту близька, і його розчулило, що люди, які пережили цю трагедію, не могли потрапити на форум, тому він і вирішив передати свої місця їм.

Як повідомлялося, 22 січня помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що Володимир Зеленський просив про зустріч із Володимиром Путіним під час візиту до Ізраїлю.

У відповідь на запитання, чи довелося Кремлю відмовити у зустрічі із Зеленським, Ушаков відповів: "Ніхто нікому не відмовляв, просто від багатьох держав надходять пропозиції про зустрічі, з урахуванням графіка ці зустрічі, принаймні тривалі, неможливі".

Вранці 23 січня Зеленський прилетів до Ізраїлю. Основним пунктом візиту була участь у п’ятому Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту, присвяченому 75-й річниці звільнення концтабору "Аушвіц". Крім того, планувалися зустрічі з керівництвом Ізраїлю та представниками ізраїльських ділових кіл.

Однак українська делегація на чолі з Зеленським передала свої місця на Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту тим, хто пережив цю трагедію, і не може потрапити на форум, але всі інші ізраїльські заходи за участю Президента України відбулися.