Єрмак зустрівся з послами G7 — про що говорили

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак поінформував керівництво посольств країн "Великої сімки" про ситуацію на Донбасі та майбутні дії в рамках Мінського процесу.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Андрій Єрмак подякував дипломатам та їхнім країнам за підтримку України й висловив сподівання на подальшу плідну співпрацю. Керівник Офісу Президента України поінформував про ситуацію на Донбасі та майбутні кроки в рамках Мінського процесу", - ідеться в повідомленні.

Керівник ОП зазначив, що Нормандський саміт у Парижі був "доволі успішним", а його результатом стало взаємне повернення утримуваних осіб наприкінці грудня і нові списки вже передані в Мінську.

Однак, як зазначили в ОП, важливо виконати всі домовленості, щоб рухатися далі на шляху до досягнення миру.

"Позиція Президента є незмінною: ми хочемо зробити все необхідне, щоб припинити війну та провести місцеві вибори по всій території України наприкінці жовтня. Ми працюємо 24/7, бо це стосується життя наших громадян", – наголосив Єрмак.

Разом з тим він запевнив, що темп роботи над списками та поверненням українців не буде зменшено, нагадавши, що Президент Володимир Зеленський провів заміну в групі, яка займається цим питанням.

Керівник ОП також повідомив, що за результатами вчорашньої зустрічі в Мінську практично узгоджена одна з трьох точок для нового розведення.

Водночас, за його словами, українська сторона прагне максимально пришвидшити цей процес.

Єрмак також запевнив дипломатів, що основною метою його діяльності як керівника Офісу Президента буде забезпечення ефективної роботи глави держави задля успіху України.

"Хочемо бути зразком відкритості та демократичності. Це повинен бути офіс дуже ефективних людей, основна мета яких – успіх Президента й України. Тому зроблю все, щоб обмін думками та інформацією був ще більш плідним", – сказав Єрмак.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 11 лютого призначив Андрія Єрмака керівником ОП, попередньо звільнивши з цієї посади Андрія Богдана.