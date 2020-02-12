У Мінську практично погодили ділянку розведення біля Гнутового

На сьогоднішньому засіданні Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Сході України практично досягнуто домовленості щодо розведення сил на запропонованій Україною ділянці в районі Гнутового.

Про це повідомила прессекретар представника України у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер у Facebook.

"Практично погоджено одну з ділянок розведення в районі н.п. Гнутове, яку раніше було запропоновано українською стороною, триває робота над погодженням інших. Акцентовано увагу на необхідності забезпечення повного та всеосяжного режиму припинення вогню, який зараз порушується з боку НЗФ ОРДЛО", - зазначила вона.

Оліфер зауважила, що, за даними СММ ОБСЄ, з початку року їхні патрулі 146 разів не були допущені на територію ОРДЛО. Тож українська сторона наполягає на забезпеченні цілковитої безпеки роботи членів місії та безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї території України, як це передбачено її мандатом.

У політичній підгрупі, зазначила прессекретар Кучми, українська сторона акцентувала на необхідності виконання резолюції ПАРЄ від 30 січня 2020 року, яка містить безпосередні вимоги на адресу РФ: у пункті 4.9 цього документа, зокрема, зазначено важливість повного виконання нею Мінських домовленостей, стороною яких є РФ, і припинення військового вторгнення та підтримки незаконних збройних формувань на Сході України.

"Наголошуємо: саме повне припинення вогню, виведення з Донбасу збройних формувань та військової техніки, відновлення контролю над кордоном є базовою передумовою для початку політичного процесу, в т.ч. виборів", - підкреслила Оліфер.

Вона нагадала, що сьогоднішнє засідання ТКГ в Мінську відбулося в п'яту річницю підписання Комплексу заходів з виконання Мінських угод. "Ця домовленість України, Франції, Німеччини та РФ зупинила крупномасштабні бойові дії, кровопролиття, щоденну загибель десятків українських громадян і дала можливість повернення миру до України", - наголосила Оліфер.

Попереднє засідання ТКГ відбулось у Мінську 29 січня.

фото: Операція об'єднаних сил