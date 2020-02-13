До Києва вирушає делегація Сенату США, щоб підтвердити підтримку Україні

Троє сенаторів США, демократ Кріс Мерфі та двоє республіканців — Рон Джонсон і Джон Баррассо, які представляють Комітету з питань зовнішніх зв'язків Сенату США, вирушають в Україну для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Про це йдеться в спільній заяві законодавців, оприлюдненій на офіційному сайті сенатора Кріса Мерфі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Зараз відносини США й України важливі як ніколи. Майбутнє України має значення для Сполучених Штатів, і ми повинні переконатися, що Україна знає про те, що ми розглядаємо її як стратегічного союзника", - наголошується в заяві.

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Для того, аби підтвердити підтримку Вашингтона, двопартійна делегація і вирушає до Києва, підкреслили сенатори США.

Планується, що в п'ятницю законодавці зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським.