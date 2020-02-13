В Конгресі США підтвердили стійку підтримку України

Республіканська й Демократична партії в Конгресі США зберігають стійку підтримку України на тлі російської агресії, а також у контексті реформ, які відбуваються в нашій країні.

Про це повідомили в Посольстві України в Вашингтоні за результатами зустрічі посла Володимира Єльченка з двопартійною групою американських конгресменів.

"Конгресмени підтвердили незмінність стійкої двопартійної підтримки України у Конгресі США, налаштованість надалі допомагати нашій державі в захисті її суверенітету й територіальної цілісності та реалізації демократичних реформ", - зауважили в українському дипломатичному представництві.

Читайте також: Україна відкрила почесне консульство у Філадельфії

При цьому зазначається, що спілкування вийшло "дуже відвертим".

Як підкреслили в Посольстві України в Вашингтоні, "Сполучені Штати були й залишаються найбільшим другом України на міжнародній арені, у цьому немає жодних сумнівів".

Загалом у зустрічі з послом України в США взяли участь 14 законодавців, серед яких – керівники низки ключових комітетів Палати представників Конгресу США та члени Конгресового українського кокусу.