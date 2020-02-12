Вплив Президента на Раду громадського контролю при ДБР оскаржують у суді

Окружний адміністративний суд міста Києва просять визнати відсутність компетенції у Президента України Володимира Зеленського затверджувати своїм указом положення про Раду громадського контролю при Державному бюро розслідувань.

Про це інформує пресслужба суду.

“Суд просять визнати відсутність компетенції (повноважень) у Глави держави щодо порядку формування Ради громадського контролю при ДБР. Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва. Позивачем зазначений Василь Апасов, відповідачем – Президент України Володимир Зеленський, третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору – Державне бюро розслідувань”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, позивач просить суд визнати відсутність компетенції (повноважень) у Президента України Володимира Зеленського затверджувати своїм Указом положення про Раду громадського контролю (РГК) при Державному бюро розслідувань та порядок формування РГК при ДБР.

Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження за цим позовом.