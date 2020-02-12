Окружний адмінсуд просять заборонити слово “слуга” у назві партії

Окружний адмінсуд просять заборонити слово “слуга” у назві партії

Укрінформ
Окружний адміністративний суд міста Києва просять зобов’язати Міністерство юстиції заборонити вживати слово “слуга” в назві партії “Слуга народу”.

Про це інформує пресслужба суду.

“До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов до Міністерства юстиції України, третя особа – політична партія "Слуга народу" про заборону вживання слова "слуга" у назві партії”, - ідеться в повідомленні.

Також позивач просить суд визнати бездіяльність Мін’юсту щодо несвоєчасного вчинення дій з обмеження, заборони вживання/використання слова "слуга" у назві та діяльності особливої громадської організації – політичної партії “Слуга народу”.

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Водночас позивач просить зобов’язати Міністерство юстиції прийняти індивідуальний правовий Акт у відношенні політичної партії “Слуга народу”, яким обмежити та заборонити вживання, використання, на думку позивача, антисоціального та комуністичного слова “слуга”.

Наразі судом вирішується питання щодо відкриття провадження за даним адміністративним позовом.

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