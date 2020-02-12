Ситник каже, що зараз "хтось дуже поспішає" його звільнити

Директора Національного антикорупційного бюро у законний спосіб можна звільнити лише за результатом отримання негативного висновку аудиту.

Про це зазначив директор НАБУ Артем Ситник під час звіту на засіданні Комітету ВР з питань антикорупційної політики, коментуючи зареєстрований проєкт постанови про його звільнення, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я хотів би депутатам нагадати, що є законна процедура, яка передбачена законом про НАБУ. На сьогоднішній день — це проведення аудиту. Якщо результат негативний, то можна поставити питання про відставку у стінах парламенту", - сказав Ситник.

За його словами, аудиту НАБУ поки не було, а тому така ініціатива нардепів незаконна і свідчить про бажання певних людей його прибрати.

"Жодного аудиту, на жаль, не було, і ця процедура з самого початку була заполітизована, тому, мені здається, зараз хтось дуже поспішає і намагається зробити це в інший спосіб. Можливо, хтось переживає, що висновок аудиту буде не такий поганий для НАБУ, як вони розраховують, і це буде, знову ж таки, відсутність можливості у законний спосіб прибрати незручних людей, які проводять справи стосовно людей, які займають високі посади", - додав директор бюро.

Як повідомляв Укрінформ, у Верховній Раді зареєстрований проєкт постанови про звільнення Артема Ситника з посади Директора Національного антикорупційного бюро України. Документ за №3039 внесений 7 лютого. У картці законопроєкту вказано, що авторами постанови є 216 народних депутатів.