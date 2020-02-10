Посли G7 нагадали Україні, що звільняти керівників антикорупційних органів треба за законом

Посли країн "Великої сімки" закликають при обранні та звільненні керівництва антикорупційних органів дотримуватися чинного законодавства і застосовувати його однаково для всіх інституцій.

Про це йдеться у заяві дипломатів, оприлюдненій у Twitter американського головування в групі послів G7.

"З 2014 року члени "Великої сімки" підтримують зусилля уряду та народу України зі створення НАБУ, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Вищого антикорупційного суду. Для забезпечення доброчесності та незалежності українських антикорупційних інституцій важливо, щоб обрання та усунення керівництва цих органів відбувалося відповідно до чинного законодавства, і щоб закони застосовувались однаково стосовно всіх інституцій", - зазначили посли G7.

Як повідомляв Укрінформ, у Верховній Раді було зареєстровано проєкт постанови про звільнення Артема Ситника з посади директора Національного антикорупційного бюро України.

Документ за номером 3039 внесений 7 лютого. Наразі текст проєкту постанови відсутній.

Водночас у картці проєкту вказано, що авторами постанови є 216 народних депутатів. У картці також є посилання на файл зі скрінами підписних листів.

6 лютого народний депутат із фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявив, що депутати зібрали 170 підписів (за необхідних 150) за звільнення директора НАБУ Артема Ситника, підписні листи планується передати до апарату Верховної Ради у п’ятницю, 7 лютого.

Гончаренко підкреслив, що свої підписи за звільнення Ситника поставили депутати практично всіх фракцій і груп парламенту.

Читайте також: Аваков відкидає закиди Ситника

Наприкінці минулого року у ЗМІ з'явилася інформація, що Рівненський апеляційний суд визнав Ситника винним у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків.

Директор НАБУ не задекларував відпочинок в одному з мисливських угідь Рівненської області, який йому оплачували треті особи.