Гончарук не виключає введення посади віцепрем’єра з економічних питань

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук розглядає варіант уведення в уряді посади віцепрем’єр-міністра, який буде фокусувати свою увагу інвестиціях.

Про це він сказав в інтерв’ю “Українській правді”.

“Напрямок, по якому ми точно будемо підсилюватися, це економічний блок із фокусом на інвестиції, тому що ми віримо в це. Стратегія уряду полягає в тому, щоб збільшити інвестиції”, - сказав Гончарук та додав : “Так, шукаємо віцепрем'єра, і є декілька кандидатів”.

Водночас, відповідаючи на запитання щодо прізвищ можливих кандидатів на цю посаду, які обговорюють у ЗМІ, глава уряду зазначив, що про Ігоря Ніконова ніколи не чув, не зустрічався і не говорив з ним, з Ростиславом Шурмою зустрічався один раз, але поки що його немає у тому списку, який розглядається владою. Кандидатуру Віктора Пинзеника не розглядали.

Прем’єр-міністр також прокоментував ситуацію щодо створення Міністерства окупованих територій та призначення його керівником Олексія Резнікова (представника України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську, ексзаступника мера Києва).

“Він досвідчена людина, юрист, а там є питання перехідного правосуддя, ну тобто досить релевантний досвід у даному випадку. І він непоганий переговорник, і, на мою думку, непоганий менеджер. Це людина, яку я розглядаю на цю позицію, і якщо парламент підтримає, то, можливо, він доєднається до нашої урядової команди”, - сказав Гончарук.