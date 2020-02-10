Фраза про Зеленського була вирвана з контексту - Гончарук

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що його слова про Президента Володимира Зеленського на оприлюднених записах були вирвані з контексту.

Про це Гончарук розповів в інтерв’ю УП.

"Я не давав оцінку знанням Зеленського, це не так. Фраза була вирвана з контексту. Ми обговорювали презентацію, і я пояснював своїм колегам, що в уявній свідомості клієнта, тобто людини, якій будемо презентувати певну свою логіку, має сформуватися якийсь образ. І тому це зовсім інша історія", - зазначив керівник уряду.

Як вважає Гончарук, Зеленський – "Президент дуже розумний", а також "хороший менеджер і досить мудра людина".

"І це та оцінка, яку я постійно насправді поширюю абсолютно у всіх аудиторіях", – додав Прем'єр-міністр.

Як повідомлялося, 15 січня на YouTube-каналі був опублікований аудіозапис, нібито розмови Олексія Гончарука із заступником голови Нацбанку Катериною Рожковою і міністром фінансів Оксаною Маркаровою про курс долара та економічні питання перед зустріччю з Президентом Володимиром Зеленським.

Співрозмовники, зокрема, обговорювали підготовку доповіді щодо економічної політики Президента, а також причини й наслідки підвищення курсу гривні. Крім того, на запису чоловік, голос якого схожий на голос Гончарука, каже про свою некомпетентність в економічних питаннях.