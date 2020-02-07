Рада відкрилася - у залі звітує Оржель

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив ранкове засідання парламенту.

У залі зареєстровано 286 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим", - сказав спікер.

Ранкове засідання розпочалося з години запитань до уряду. Виступає міністр енергетики і захисту довкілля Олексій Оржель. Потім планується, що з проміжним звітом роботи Кабінету міністрів виступить Прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Порядок денний передбачає продовження розгляду поправок до законопроєкту 2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". Під час засідання у четвер, 6 лютого, Верховна Рада встигла розглянути 184 поправки з більш ніж 4000.

У сесійній залі в п'ятницю депутати традиційно працюватимуть до 14:00.