До апарату Ради планують передати 170 підписів за відставку Ситника

Народні депутати зібрали 170 підписів (за необхідних 150) за звільнення директора НАБУ Артема Ситника, підписні листи планується передати до апарату Верховної Ради у п’ятницю, 7 лютого.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

"Сьогодні (6 лютого – ред.) вже зібрали 170 підписів народних депутатів з вимогою звільнити директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. Зараз взяли офіційні підписні листи в апараті Верховної Ради. Після того, як закінчиться збір підписів, плануємо передати ці підписні листи до апарату ВР", - зазначив Гончаренко.

Водночас на уточнююче запитання чи є конкретна дата передачі цих листів до апарату Ради, політик відповів: "Мабуть завтра (7 лютого – ред.) вони будуть передаватись".

Гончаренко підкреслив, що свої підписи за звільнення Ситника поставили депутати практично всіх фракцій і груп парламенту.

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Як раніше повідомляв Укрінформ із посиланням на дописи в Telegram народних депутатів Олександра Дубінського та Олексія Гончаренка, в українському парламенті зібрали понад 150 підписів народних депутатів за звільнення директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, внесеного до реєстру корупціонерів України.

В кінці минулого року в ЗМІ з'явилася інформація, що Рівненський апеляційний суд визнав Ситника винним у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків.

Директор НАБУ не задекларував відпочинок в одному з мисливських угідь Рівненської області, який йому оплачували треті особи.