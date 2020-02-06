За звільнення Ситника у Раді зібрали більше 150 підписів

В українському парламенті зібрали понад 150 підписів народних депутатів за звільнення директора НАБУ Артема Ситника, внесеного до реєстру корупціонерів України.

Про це повідомив депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський в Telegram.

"Зібрали вже 165+ підписів під Постановою Ради про відсторонення корупціонера від посади директора НАБУ", - йдеться у повідомленні.

Про це написав у Telegram і нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

"Свої підписи поставили представники практично всіх фракцій і груп парламенту. Корупціонер не може очолювати НАБУ", - наголосив він.

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Згідно зі ст. 6 закону України про НАБУ, Верховна Рада може звільнити голову бюро за пропозицією "не менш як третини народних депутатів України від конституційного складу", тобто 150 осіб.

Раніше Дубінський почав збір підписів народних депутатів для відставки директора НАБУ Артема Ситника, внесеного до реєстру корупціонерів за рішенням суду.

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В кінці минулого року в ЗМІ з'явилася інформація, що Рівненський апеляційний суд визнав Ситника винним у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків.

Директор НАБУ не задекларував відпочинок в одному з мисливських угідь Рівненської області, який йому оплачували треті особи.