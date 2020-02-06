Пристайко заявив, що Зеленський не говорив про його відставку

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко запевнив, що не говорив з Президентом Володимиром Зеленським про можливу свою відставку з посади глави МЗС.

Про це урядовець заявив під час спільної з міністром закордонних справ Данії Йеппе Кофодом пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Моя домовленість із Президентом Зеленським із самого початку була, що ми працюємо до тих пір, поки я можу бути корисним. Тут немає ніяких проблем. Якщо хтось звільняє, то це має бути Президент Зеленський, а не розмови про те, що хтось десь хоче щось хоче поміняти... щонайменше Президент Зеленський про це не говорив", - прокоментував Пристайко поширену у деяких ЗМІ інформацію щодо своєї можливої відставки.

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Водночас він запевнив, що якщо дійсно є ідея про його звільнення, то має навіть кандидатуру на цю посаду, та пожартував, що глава МЗС Данії Йеппе Кофод може бути"чудовим міністром закордонних справ України".