Е-голосування на виборах є амбітним, але досяжним викликом — Президент

Президент Володимир Зеленський заявив, що запровадження електронного голосування на президентських, парламентських чи місцевих виборах є "амбітним, але досяжним" викликом.

Про це він сказав під час презентації мобільного додатку “Дія”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Загалом наша мета - зробити так, щоб усі відносини з державою людина могла здійснювати за допомогою звичайного смартфона та за допомогою інтернету, у тому числі голосувати. І це наша мрія, і ми це зробимо, на президентських парламентських чи місцевих виборах", - сказав Зеленський.

Він додав, що це виклик "амбітний, але досяжний". Водночас глава держави не уточнив, коли планується запровадити в Україні електронне голосування.

Як раніше повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський презентував мобільний додаток "Дія", який відтепер доступний у AppleAtore та google Play. 9 млн українців можуть користуватися посвідченнями водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу у своєму смартфоні.