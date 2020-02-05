Зеленський відвідає Італію і Ватикан, де зустрінеться з Папою Римським
Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 7 лютого, здійснить візит до Італійської Республіки.
Про це повідомили у пресслужбі Президента.
"Під час візиту заплановані зустрічі глави держави з президентом Італії Серджо Маттареллою та прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте", - йдеться в повідомленні.
8 лютого відбудеться офіційний візит Президента України до Ватикану.
"Програмою візиту передбачена аудієнція глави держави з Його Святістю Папою Франциском", - поінформували в пресслужбі.
Також відбудеться зустріч Зеленського з державним секретарем Святого Престолу П’єтро Пароліном за участю секретаря з міждержавних відносин Святого Престолу Пола Річарда Галлахера.