Парубій прокоментував виклик Федини до Держбюро розслідувань

Член фракції "Європейська солідарність" Андрій Парубій закликав членів фракції "Слуга народу", які вважають себе патріотами, "дати опір "тенденції переслідування опозиції".

Про це він заявив з трибуни парламенту під час виступу, присвяченому виклику члена фракції "Європейська солідарність" Софії Федини до ДБР для отримання повідомлення про підозру.

"Я хочу закликати, в першу чергу, членів фракції "Слуга народу", тих які вважають себе патріотами. Тих, які були й на Майдані, і в АТО, - ви маєте дати опір цій тенденції переслідування опозиції", - заявив Парубій.

Він додав, що "ми з кожним тижнем стаємо свідками все більшої кількості фактів переслідування українських АТОвців, які воювали за Україну і воюють на сході, українських волонтерів і українських патріотів".

"Зараз ми стали перед фактом переслідування патріотки, члена команди "Європейської солідарності" Софії Федини. За те, що вона висловила свою позицію стосовно нинішньої влади", - сказав Парубій.

Депутат нагадав, що "був вже такий президент, який дуже боявся критики. Його прізвище було Янукович".

Крім того, за словами Парубія, сьогодні, 5 лютого, на допиті в ДБР перебувають члени фракції "Європейська солідарність" генерал Михайло Забродський та волонтерка Яна Зінкевич.

Під час виступу Парубія до трибуни парламенту вийшли всі члени фракції "Європейська солідарність". Під час виступу періодично із зали парламенту вигукували "ганьба". Після виступу депутати від "Євросолідарності" підійшли до частини залу, де розміщується фракція "Опозиційна платформа - За життя" і звідки лунали вигуки "ганьба". Між депутатами виник словесний конфлікт.

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Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань викликає 6 лютого народного депутата від “Європейської солідарності” Софію Федину для вручення письмового повідомлення про підозру.