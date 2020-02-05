ДБР викликає Федину для вручення підозри

Державне бюро розслідувань викликає 6 лютого народного депутата від “Європейської солідарності” Софію Федину для вручення письмового повідомлення про підозру.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

“За дорученням генерального прокурора 3 лютого 2020 року слідчим Державного бюро розслідувань з дотриманням вимог ст. 135 КПК України на 6 лютого 2020 року викликана народний депутат України Федина Софія для проведення процесуальної дії - вручення письмового повідомлення про підозру”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що повістка про виклик направлена за адресою її реєстрації, фактичного проживання та за місцем роботи.

“Відповідно до ч. 1 ст. 135 КПК України Федина Софія вважається належним чином повідомленою, проте для запобігання спекуляціям щодо необізнаності про виклик додатково публікуємо повістку останній на офіційному сайті Офісу генерального прокурора”, - додали у відомстві.

Як повідомлялося, наприкінці листопада слідчі центрального апарату ДБР направили до ГПУ “проєкт повідомлення про підозру у погрозі вбивством щодо Президента України” народному депутату Федині та волонтерці Марусі Звіробій. Вони є фігурантками справи, порушеної за фактом їхніх висловлювань на адресу Президента Володимира Зеленського 26 жовтня 2019 року.