Генпрокуратура повернула без погодження проєкт підозри Федині та Звіробій - ДБР

Проєкт повідомлення про підозру народному депутату Софії Федині та волонтерці Марусі Звіробій повернули з Генпрокуратури у Державне бюро розслідувань.

Про це у коментарі журналістам заявила речниця ДБР Анжеліка Іванова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З приводу проєкту повідомлення про підозру, наскільки мені відомо, він був повернутий з Генеральної прокуратури без погодження, аргументуючи це тим, що немає рішення по іншій особі, а саме — яка є народним депутатом України. І, власне, допоки не буде прийнято рішення по цій особі, то, відповідно, і цей проєкт повідомлення про підозру наразі є таким, який не погоджено”, - сказала Іванова.

Вона наголосила, що наразі не може передбачити, як надалі буде розвиватися ситуація у цій справі.

“Тому що тут уже в подальшому, в міру того, як буде розвиватися слідство, в міру того, скільки доказів буде здобуто, в тому числі, і по народному депутату, і власне, по громадянці, відповідно, можливо, буде підготовлений інший документ або якось скоригований”, - уточнила Іванова.

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Як повідомлялося, наприкінці листопада слідчі центрального апарату ДБР скерували до ГПУ проєкт повідомлення про підозру у погрозі вбивством щодо президента України чинній народній депутатці України та громадянці.

28 листопада слідчі ДБР і спецпризначенці СБУ провели обшук у помешканні учасниці АТО і волонтерки Марусі Звіробій. Вона разом з народним депутатом Софією Фединою є фігурантками справи, порушеної за фактом їхніх висловлювань на адресу Президента. Йдеться про спільне відеозвернення Звіробій і Федини, яке вони записали 26 жовтня.

26 грудня Звіробій допитали у Державному бюро розслідувань.