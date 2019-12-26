Звіробій подала до ДБР заяву на Трубу

Волонтерка Маруся Звіробій та її адвокати подали заяву до канцелярії Державного бюро розслідувань на керівника ДБР Романа Трубу через службове підроблення.

Про це вона сказала у коментарі журналістам після допиту у ДБР, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сьогодні ми подали заяву на пана Трубу. У нас є підозра, що він вводить в оману суддів. Тому що до мене додому прийшли з ухвалою з Печерського суду, а якщо центральний апарат ДБР має до мене якісь претензії, то вони мали прийти з ухвалою Шевченківського суду. ... Тому відповідні заяви сьогодні ми залишили у канцелярії ДБР”, - сказала Звіробій.

У свою чергу адвокат волонтерки Андрій Писаренко зазначив, що була подана заява про вчинення кримінального правопорушення за ст. 366 (“Службове підроблення”) Кримінального кодексу України, а саме — службовою особою правоохоронного органу, тобто у цьому випадку — керівником ДБР.

Як повідомлялося, 28 листопада слідчі ДБР і спецпризначенці СБУ провели обшук у помешканні учасниці АТО і волонтерки Марусі Звіробій. Вона разом з народним депутатом Софією Фединою є фігурантками справи, порушеної за фактом їхніх висловлювань на адресу Президента. Йдеться про спільне відеозвернення Звіробій і Федини, яке вони записали 26 жовтня.